10 أغسطس 2017 مـ / موافق 19 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النقل” تُنهي المرحلة الأولى من طريق السودة السياحي في عسير

بتاريخ أنحاء الوطن

عسير – واس :-

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم , معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب , يرافقه وكيل الوزارة للمشاريع وإدارات الطرق المهندس خميس بن صالح الغامدي , ووكيل الوزارة المساعد للتشغيل والصيانة المهندس ماجد العرقوبي , ووكيل الوزارة المساعد للمشاريع المهندس ناصر الحازمي , ووكيل الوزارة المساعد لإدارات الطرق المهندس عبدالإله الذروي , الذين يزورون المنطقة حاليا لتفقد مشروعات الطرق.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع , مؤكدا أهمية تنفيذ مشروعات النقل بالمنطقة وفق رؤية المملكة 2030 في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من دعم لقطاع النقل العام بالمنطقة .

وخلال اللقاء أطلع سمو الأمير فيصل بن خالد ، على أبرز ما تم بشأن مشروعات الطرق بمنطقة عسير وسبل تسريع إنجازها، ومنها مشروع طريق الساحل، ومشروع طريق الرين، والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ازدواجية طريق السودة السياحي بطول 7 كم , ودراسة تسليم المرحلة الثانية من المشروع وبامتداد 3 كم ، لمقاول آخر ،كما تم مناقشة مشروع عقبة ضلع التي تربط بين منطقتي عسير وجازان والتي تم اعتماد مبلغ 50 مليون ريال لإعادة تأهيلها وصيانتها وإنارتها، ووضع حلول عاجلة ودائمة للانهيارات التي قد تحصل فيها أثناء هطول الأمطار.

من جانبه أعرب معالي نائب وزير النقل عن شكره للقيادة الحكيمة للدعم المتواصل لمشروعات الطرق في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في إنشاء الطرق وإنجاز المشروعات بما يحقق الفائدة للوطن والمواطن،مقدما شكره لسمو أمير منطقة عسير على متابعته الدائمة لمشروعات الطرق في المنطقة وتوجيهاته السديدة في هذا الإطار.

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