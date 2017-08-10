10 أغسطس 2017 مـ / موافق 19 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | حافلة تصطدم بمبنى جنوب لندن.. إصابة عدد من الأشخاص ومحاصرة راكبين داخلها

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – وكالات :-

قالت الشرطة البريطانية اليوم الخميس إن حافلة ذات طابقين اصطدمت بمبنى في جنوب العاصمة لندن مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص ومحاصرة راكبين داخلها.

وقالت شرطة العاصمة إنها استجابت لبلاغ بوجود حادث تصادم في لافندر هيل على مقربة من محطة كلافام جانكشن للقطارات، وأضافت الشرطة في بيان “نقل السائق إلى مستشفى في جنوب لندن. وتلقى عدد من الركاب العلاج في موقع الحادث على يد طاقم خدمة الإسعاف”، وقالت “ما زال هناك راكبان محاصران في الطابق العلوي من الحافلة والطريق حاليا مغلق أمام حركة المرور”.

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