10 أغسطس 2017 مـ / موافق 19 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | ريم عبد الله تكشف عن امتلاكها حصة في شركة طيران.. بعد عرضها نقل حُجاج قطر

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت الفنانة ريم عبد الله عن امتلاكها لحصة في شركة طيران خاصة مع مجموعة من الشركاء، تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار.

وأوضحت ريم التي أعلنت منذ أيام استعدادها لـ التبرع بقيمة إيجار 4 طائرات لنقل حجاج قطر مجانا للرد على ادعاءات منعهم من الحج، أن حديثها عن شركة الطيران الخاص لم يكن إعلانا مدفوعا بل لأنها تعتبر أحد ملاك الشركة.

وقالت ريم خلال مجموعة من السنابات”، إنها تملكت حصة من الشركة قبل سنوات عندما كانت قيمتها 100 مليون دولار فقط، قبل أن تتضاعف وتصل إلى مليار دولار، لتكون بذلك أول ممثلة خليجية تمتلك حصة في شركة طيران خاص.

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