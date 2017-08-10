صور | إحباط تهريب كمية كبيرة من “الكبتاجون” و”الترامادول”.. مُخبأة ضمن إرسالية “أثاث منزلي”

(أنحاء) – متابعات :-
أحبطت الجمارك في منفذ الدرة محاولة تهريب تهريب كمية من حبوب “الكبتاجون والترامادول” بلغت 15 ألف حبة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية “أثاث منزلي”.
وأوضح محمد العبوش مدير عام جمرك الدرة في تفاصيل الحادثة أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن “أثاث منزلي”، وفي أثناء قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية، تمكّن من كشف وإحباط محاولة تهريب 10 آلاف حبة من حبوب “الكبتاجون” وخمسة آلاف حبة من حبوب “الترامادول”.
وأضاف العبوش أن الكمية المضبوطة كانت مخفاة داخل مخبأ تم تجهيزه بقصد التهريب في قاعدة إحدى الطاولات التي كانت ضمن الأثاث، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.