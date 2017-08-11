صور | مالا تعرفة عن الثقوب الموجودة في غار حراء

(أنحاء) – تقرير – أنس القاسم :-
يعد غار حراء المكان الذي نزل الوحي فيه لأول مرة على النبي، ومن أهم المعالم الإسلاميّة الهامة في مكة المكرمة، هذا الغار الذي كان يختلي فيه رسول الله محمد قبل نزول القرآن عليه بواسطة جبريل، .بغاية التفكر في الخلق وفي أحواله
يقع غار حراء شرق مكة المكرمة، على يسار جبل عرفات، على ارتفاع 634 متر تقريبا، ويبعد تقريبًا مسافة 4 كم عن المسجد الحرام، كما .يستغرق الصعود إليه مدّة 40 دقيقة، ويتكوّن من قطع صخرية ضخمة
وهو يحكي ذكريات رجل طالما تردّد عليه وقضى الساعات والأيّام والأشهر في رحابه، يتعبد الله ويتأمّل في الكون وفي آثار قدرة اللّه .وعظمته
هذا الغار الصغير الذي يتسع من البَاطِن لخمسة أشخاص، أما الداخل للغار فيكون وجهه متجها نحو الكعبة المشرفة مباشرة، لكن النقطة الملفتة أن الثقوب الموجوده في الغار تطل على المسجد الحرام من عدة اتجاهات كما أنها تسمح لدخول الهواء من الأمام ومن اليمين وأيضاً تسمح بدخول ضوء القمر الذي يضيئ الغار من الداخل وكيف لا وهو مكان رسول الله المكان الذي نزل فيه الوحي ويعتبر المكان من المعالم الهامة في مكة كما أنه له مكانة غالية في قلوب كل مسلم، ويحرص الكثير من المعتمرين والحجاج والزوار على زيارة المكان الذي كان .يختلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
تعتبر الثقوب الموجودة في غار حراء أحد الأسباب التي تمكنك من مشاهدة بيت الله الحرام بوضوح وخاصة وأنت داخل الغار وكان صلى الله عليه وسلم من هذا المكان في غار حراء يُشاهد الكعبة؛ ذلك البيت المقدَّس الذي له مكانة عند الله وحرمة لا يُدانيها أي مكان آخر في الدنيا؛ ولعلَّ هذا هو السرُّ من وراء اختيار غار حراء تحديدًا؛ لأن الذي يجلس في هذا الغار -وإن كان بعيدًا عن مكة بدرجة كبيرة- يستطيع أن يرى بوضوح بيت الله الحرام من هذا المكان البعيد .