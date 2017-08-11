أنت تتصفح:الرئيسية»اقتصاد»المهندس صالح الجاسر : مشروع البحر الأحمر نقلة عصرية في مفهوم وصناعة السياحة السعودية برؤية عالمية
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
محافظ الاستثمار يشكر القيادة بالسماح للشركات ...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- رفع معالي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار شكره لمقام
-
هيئة المواصفات والوكالة اليابانية للتعاون الد...بتاريخ
الرياض – واس :- بدأت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “JICA”, في
-
الهيئة العامة للاستثمار تطلق خدمة “التجديد ال...بتاريخ
(أنحاء) – الرياض : ــ أطلقت الهيئة العامة للاستثمار خدمة “التجديد الفوري”، والتي تتيح للمستثمر التجديد الفوري للترخيص
-
رئيس مؤسسة البحر الأحمر : مشروع البحر الأحمر ...بتاريخ
(أنحاء) – الرياض : ــ بمناسبة الإعلان عن مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى “مشروع البحرالأحمر” لتطوير