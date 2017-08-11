الاتحاد يسقط في فخ الباطن

(أنحاء) – محمد الكاف :-
في الجولة الاولى من دوري جميل استطاع فريق الباطن أن يسقط الاتحاد ويخطف منه ٣ نقاط بأقل مجهود وتسجيل ٣ أهداف مقابل هدف اتحادي وحيد، حيث سجل الباطن هدفه الأول في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة، سجله المحترف البرازيلي جوناثان واستمر الشوط الاول بنفس النتيجة ومحاولات اتحادية لم تترجم لأهداف.
وفي الشوط الثاني أضاف الباطن الهدف في الدقيقة ٦٨ سجله المحترف البرازيلي لويس ثم استطاع الاتحاد تقليص الفارق بتسجيل هدفه الأول في الدقيقة ٨٨ عن طريق المحترف المصري محمود عبد المنعم وجاء الرد المفاجئ من صاحب هدف الباطن الأول جوناثان في الدقيقة ٨٩ من زمن المباراة، وبذلك يخرج الباطن بـ٣ نقاط.