12 أغسطس 2017 مـ / موافق 20 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الاتفاق يتألق ويفوز على الأهلي بثنائية في افتتاحية دوري جميل

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – عادل رشيد:-

تغلّب فريق الإتفاق في اللقاء الذي جمعه بضيفة فريق الأهلي ضمن مباريات دوري جميل الجولة الأولى على ملعب محمد بن فهد بالدمام وانتهى اللقاء بنتيجة ٢-١ ليضيف الإتفاق أوّل ثلاث نقاط في رصيده.

وشهد اللقاء تفوّق اتفاقي على معظم مجريات المباراة ، فيما أحرز اللاعب عمر السومة هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة ٥٦ بعد صناعة مميّزة من اللاعب سعيد الموّلد، ليأتي التعادل الإتفاقي في الدقيقة ٥٨ عن طريق اللاعب المميّز هزّاع الهزّاع ، وأضاف هزّاع الهزّاع الهدف الثاني في الدقيقة ٦٨ بعد توغّل من بين دفاع الأهلي، وكانت الرطوبة .العاليه هي العنوان الأبرز في اللقاء

حيث تم إيقاف اللقاء أكثر من ٤ مرات ليمكن اللاعبين من التقاط .الأنفاس وشرب الماء

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