12 أغسطس 2017 مـ / موافق 20 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الإمارات تنعي 4 من جنودها استشهدوا باليمن

بتاريخ أنحاء العالم

أبو ظبي – وام :-

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، عن استشهاد أربعة من جنودها البواسل وهم النقيب أحمد خليفة البلوشي، والملازم/1 طيار جاسم صالح الزعابي، والوكيل/. محمد سعيد الحساني، والوكيل / سمير محمد مراد أبوبكر وذلك أثناء تأديتهم لمهمتهم الاعتيادية في محافظة شبوة باليمن، حيث تعرضت طائرتهم المروحية لخلل فني مما أدى إلى هبوطها اضطراريا وارتطامها بالأرض.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء سائلة الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويتغمدهم بواسع رحمته.

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