الجاسر يدشن مكتب الخطوط السعودية في اسطنبول بعد إعادة تحديثه وتطويره

(أنحاء) – ناصر الحسن –
دشن مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم الجمعة 19 ذو القعدة 1438هـ الموافق 11 أغسطس 2017م مكتب الخطوط السعودية في اسطنبول بعد إعادة تحديثه وتطويره وفق الهوية الجديدة لـ”السعودية” وبرنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الإستراتيجية، وحضر التدشين الملحق التجاري في سفارة خادم الحرمين الشريفين في تركيا فواز الغامدي ونائب القنصل وأعضاء القنصلية السعودية في اسطنبول وعدد من المهتمين بصناعة النقل الجوي.
وبدأ التدشين بقص الشريط وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، ثم تجول المهندس صالح الجاسر والمدعوون في أقسام المكتب وأطلعهم مدير “السعودية” في تركيا يعرب مدني على التجهيزات الحديثة التي وفرتها “السعودية” لخدمة ضيوفها في تركيا ، ويشتمل المكتب الواقع بمركز مايا أكار في منطقة شيشلي ايسانتبي وهي المنطقة التجارية في أسطنبول، على مكاتب إدارية وعلى أقسام الحجز والمبيعات وعلاقات الضيوف، وقد تم تصميم قسم مبيعات التذاكر ليعكس الطابع الترحيبي بالضيوف ويتيح تقديم الخدمات بأسرع وقت وتوفير كافة الأنظمة الإلكترونية الحديثة والتي تتصل مباشرة بأنظمة الحجز وإعداد وطباعة التذاكر وكافة أنظمة وتقنية الاتصالات .
وأكد المهندس صالح الجاسر في حديثة للمدعويين لحفل التدشين أن تحديث وتأهيل مكتب الخطوط السعودية في أسطنبول وتجهيزه بأفضل وسائل التقنية سيوفر بيئة ملائمة لتطوير الخدمات المقدمة للضيوف ويسهم في رفع معدلات الأداء والكفاءة التشغيلية، مشيرا إلى أن المؤسسة ماضية قدما في تطوير الخدمات في كافة مواقع الخدمة ومنها المكاتب المبيعات داخل وخارج المملكة والتي يتم تحديثها وتطويرها تباعا وفق أحدث المواصفات وأفضل المعايير المعتمدة عالمياـ وأضاف :
(اسطنبول وتركيا عموما من الوجهات الدولية المهمة للخطوط السعودية التي تشهد نموا متزايدا في حركة السفر لأغراض السياحة والتجارة والعمل وكذلك الحج والعمرة وتواكب “السعودية” هذا النمو بتوفير المزيد من الرحلات والسعة المقعدية ، كما تم في نوفمبر من العام الماضي تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة بين كل من المدينة المنورة وجدة وبين أنقرة كوجهة ثانية في تركيا مما وفر المزيد من الخيارات للضيوف خاصة الحجاج والمعتمرين حيث تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظهما الله على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.
وتشير أرقام الأداء التشغيلي لـ”السعودية” إلى زيادة الرحلات بين المملكة وتركيا خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بنسبة (35%) ورفع السعة المقعدية بنسبة (45%) فيما ارتفع عدد الضيوف الذين نقلتهم “السعودية” بنسبة (202%) وهي أرقام تعكس النمو المضطرد في حركة السفر بين المملكة وتركيا وكذلك جهود وخطوات الخطوط السعودية في تلبية هذا الطلب المتزايد ومواكبته بزيادة الرحلات والسعة المقعدية وتحسين الخدمات وتطوير المنتجات الملائمة لكافة شرائح الضيوف بما يحقق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول “SV2020” .