12 أغسطس 2017 مـ / موافق 20 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القادسية يحول خسارته لفوز مستحق

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – بدر بن خالد :-

استطاع القادسية قلب نتيجة مباراته مع الرائد من خسارة إلى فوز مستحق ٢/١ في افتتاح مشواره بدوري جميل في اللقاء الذي احتضنته مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة .

حيث افتتح التسجيل فريق الرائد عن طريق لاعبه ويندر في الدقيقه ٢١ إثر كرة عارضية من اللاعب عبدالعزيز الجمعان بعد ذلك جاءت مجريات اللقاء بمحاولات تعديل للنتيجه من قبل القادسية لكن دون تركيز مما أدى إلى اضاعت عدة فرص جاءت مع ذلك صافرت الحكم معلنة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني و تحديداً الدقيقة ٥٥ أطلق حكم المباراة صافرته معلناً عن ركلة جزاء لمصلحة لاعب القادسية بسمارك، تقدم لتنفيذها اللاعب التون خوزيه مسجلاً هدف التعادل لفريقة 
بعد ذلك جاءت المحاولات من الفريقين كلاً يبحث عن التقدم دون جدوى حتى جائت الدقيقه ٧١ فقام مدرب القادسية ناصيف البياوي بتبديل لاعبه مازن أبو شراره وإشراك اللاعب ستانلي الذي سجل هدف الفوز لمصلحة فريقه في تمام الدقيقه ٨٤ بعد ان تلاعب بخط دفاعات الرائد.

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