أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»فنانون سعوديون ينعون عبدالحسين عبدالرضا: الساحة الفنية فقدت عملاقًا
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
بانتظار البت النهائي في محاكمته بتهمة اغتصاب ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ بانتظار البت النهائي في محاكمته بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، أطلق المغربي سعد لمجرد
-
الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا يدخل المستش...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ ذكرت وسائل إعلام كويتية أن الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا، أُدخل المستشفى في العاصمة
-
الفيلم السعودي القصير”اليوم الأخير لصديقي” يع...بتاريخ
(أنحاء) – ملبورن – ناصر الحسن :- حصل المبتعث في استراليا أحمد عبد الرحمن على جائزة برنامج “شورت
-
حسن حسني وضحي يعودان للجمهور بداية سبتمبر الق...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- تستقبل دور السينما الإماراتية والخليجية في الأول من سبتمبر القادم الذي يصادف عيد