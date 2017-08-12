12 أغسطس 2017 مـ / موافق 20 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فنانون سعوديون ينعون عبدالحسين عبدالرضا: الساحة الفنية فقدت عملاقًا

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – متابعات : ــ

عبر عدد من الفنانين السعوديين عن حزنهم البالغ إزاء رحيل الفنان الكوتيتي عبد الحسين عبد الرضا، بعد معاناة مع المرض.

ناصر القصبي “أعزي نفسي بوفاة الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا وأعزي عائلته الكريمه وأبناءه عدنان وبشار، ‏وداعاً أيها العظيم، و‏غيابك أيها المعلم لا يملؤه أحد”.

فايز المالكي “الساحة الفنية فقدت عملاق وأستاذ للفن وقدم الكثير وكان قريب من الجميع و نقول لاحول ولا قوة الا بالله، أسال الله ان يغفر له ويرحمة ويلهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان”.

حسن عسيري “التقيت فيه كثيرا و كان الأمير عبدالعزيز بن فهد يجمع المثقفين و كان دائماً متواجد و يحمل روح و ثقافة كبير وبالفعل فقدنا أحد أعمدة الفن في الوطن العربي الذي قدم الكثير، وهوصاحب ابتسامة لاتنسي، و الله يرحمة ويغفر له”.

أسعد الزهراني “فقدنا هامه كبيره في الفن ومدرسه كبيره تعلمنا منه الكثير وأسعدنا بكل ماقدم من فن راقي، رحمك الله يا أبو عدنان”.

المخرج عمر الجاسر “رحيل فنان بقامة عبدالحسين عبدالرضاخسارة للفن في الخليج و الوطن العربي و قدم الكثير للمسرح والدراما و كان حريص على الابداع و نقول انا لله و انا اليه راجعون”.

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