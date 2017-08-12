12 أغسطس 2017 مـ / موافق 20 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بانتظار البت النهائي في محاكمته بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.. “لمجرد” يحصد ملايين المشاهدات

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – متابعات : ــ

بانتظار البت النهائي في محاكمته بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، أطلق المغربي سعد لمجرد أغنية جديدة بعنوان «ليت غو» LET GO.

سرعان ما حصدت 14 مليون مشاهدة بعد طرحها على يوتيوب (الأربعاء).

وتم تصوير الكليب في باريس بسبب عدم قدرة لمجرد مغادرة فرنسا إثر عدم انتهاء محاكمته، فيما استعان في كليب الأغنية التي كتب كلماتها ولحنها بنفسه، بطاقم فرنسي لتصويرها.

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