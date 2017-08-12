12 أغسطس 2017 مـ / موافق 20 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مشهد مروّع .. بطل كمال أجسام يلقى حتفه بعد انكسار رقبته

بتاريخ حوادث ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

لقي بطل كمال الأجسام الجنوب إفريقي، سيفيسو لونجلو تابيتي، حتفه خلال إحدى المنافسات، بعدما تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرقبة.

ووفقاً لموقع ”روسيا اليوم” حاول سيفيسو القيام بحركة استعراضية أمام الجماهير في إحدى التظاهرات الرياضية، التي أقيمت السبت الماضي في جنوب إفريقيا، إلا أنه سقط على رأسه، ليلقى حتفه، بعد انكسار رقبته.

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