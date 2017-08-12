12 أغسطس 2017 مـ / موافق 20 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المولد يعود للاتحاد من جديد

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – محمد سندي : ــ

اعلن نادي الاتحاد السعودي عن عودة لاعبه السابق اسامه المولد للنادي كمدير للفريق الاول .

وجاء ذلك عقب خسارة الاتحاد من الباطن في افتتاح دوري جميل مساء الأمس ، وجاءت الاراء الاتحادية بين مؤيد و معارض لهذا القرار .

في الختام تمنى النادي التوفيق لأسامه المولد في مهمته الادارية الجديدة .

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