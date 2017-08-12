فيديو | الوليد بن طلال يوثق رحلته بشرم الشيخ ويعلق: “ستظل مصر آمنة للسياحة والاستثمار”

قال تعالى "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"

ستظلي يا #مصر آمنة #للسياحة و #الإستثمار

Egypt will remain safe for tourism & investments pic.twitter.com/1127eJUBgG

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 12, 2017