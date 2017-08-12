فيديو | الوليد بن طلال يوثق رحلته بشرم الشيخ ويعلق: “ستظل مصر آمنة للسياحة والاستثمار”

(أنحاء) – متابعات : ــ
نشر الأمير الوليد بن طلال مقطع فيديو يظهر جوانب من رحلته إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث مارس هناك عدداً من الأنشطة السياحية.
ووثق المقطع تجول الأمير الوليد في المدينة مع مرافقيه بالدراجات، وممارسته لرياضات التسلق والتزلج على الماء والسباحة، كما تفقد أحد المشاريع التي لا تزال تحت الإنشاء.
وكتب الأمير تعليقاً على المقطع باللغتين العربية والإنجليزية: “ستظلي يا مصر آمنة للسياحة والاستثمار”.
قال تعالى "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"
ستظلي يا #مصر آمنة #للسياحة و #الإستثمار
Egypt will remain safe for tourism & investments pic.twitter.com/1127eJUBgG
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 12, 2017