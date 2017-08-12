12 أغسطس 2017 مـ / موافق 20 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لجنة لمسح شواطئ الخفجي للتأكد من عدم وصول التسرب النفطي للمحافظة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

وجه محافظ الخفجي محمد الهزاع بتشكيل لجنة من الجهات المختصة، للقيام بمسح ميداني لشواطئ المحافظة ومياهها الاقليمية، وذلك للتأكد من عدم وصول أي تسرب نفطي للمحافظة .

وأوضح الهزاع أنه اتخذ القرار بعد انتشار مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تسرب كمية من البترول بمياه الخليج، وبتوجيه من المسؤولين، بسرعة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات، حرصا على سلامة المواطن والبيئة .

يذكر أن الناطق الرسمي للهيئة العامة والأرصاد، أكد أنه لا أثر للتسرب النفطي على شواطئ المنطقة الشرقية، وأن الهيئة تتابع الأمر مع الجهات المعنية، وذلك بعد إعلان وسائل إعلام كويتية رصد تسرب نفطي في بحر الكويت.

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