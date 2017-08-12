فيديو | المشجع تركي “صاحب كهربا” يقطع علاقته باللاعب.. ويقرر تشجيع نادي الباطن

(أنحاء) – متابعات : ــ
قال المشجع تركي الأهدل المعروف إعلامياً بـ”صاحب كهربا” (وهو مشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة) إن علاقته بالمحترف المصري في صفوف الاتحاد محمود عبدالمنعم الملقب بـ”كهربا” انتهت بعدما أخلف محمود وعوداً قطعها له.
وأوضح أن المحترف المصري وعده بأن يقدم له هدية عبارة عن هاتف جوال؛ لكنه عندما زاره في منزله لم يقدم له سوى الحلوى، وهو ما عدّه إخلافاً للوعد.
وأضاف أنه قرر ارتداء قميص نادي الباطن بدلا من قميص الاتحاد خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم أمس (الجمعة)؛ لأن فريق الباطن أهدوه القميص وهاتف جوال.
كما قدمت له إدارة النادي مكافأة فوز أسوة باللاعبين، وزادت بأن منحته تذكرة طيران لحضور المباراة التي ستجمع الباطن بالنادي الأهلي.
المشجع تركي:
محمود كهربا وعدني بهدية جوال ولما ذهبت لزيارته أعطاني "حلوى"،والباطن عوضني بمكافأةوجوال وقميص الفريق#الاتحاد_الباطن pic.twitter.com/oPDPzxcVui
— #طلال 🇸🇦 (@d_0k) August 11, 2017