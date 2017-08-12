12 أغسطس 2017 مـ / موافق 20 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو وصور | الإمارات تُشيع جثامين شهدائها الأربعة.. بمراسم عسكرية

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

شيعت دولة الإمارات اليوم (السبت)، أبناءها شهداء الواجب الأربعة، الذين استشهدوا في هبوط اضطراري لمروحية في شبوة اليمنية، بعد تعرضها لخلل فني.

وعقب صلاة العصر اليوم شيعت جثامين 3 من الشهداء، حيث دفن الشهيد الملازم أول طيار جاسم الزعابي في إمارة رأس الخيمة، ودفن الشهيد محمد الحساني في مقابر إمارة الفجيرة، ودفن الشهيد النقيب أحمد البلوشي في مدينة العين، فيما ‏ ستشيع جنازة الشهيد سمير أبوبكر عقب صلاة المغرب، من مسجد الشيخ زايد بإمارة عجمان.

يذكر أن جثامين الشهداء الاربعة وصلت مطار البطين بأبوظبي، ظهر اليوم، على متن طائرة ‏عسكرية، رافقها عدد من الضباط وضباط صف ‏القوات المسلحة، حيث جرت المراسم العسكرية لاستقبال جثامين الشهداء على أرض ‏المطار.

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