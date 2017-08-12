فيديو وصور | الإمارات تُشيع جثامين شهدائها الأربعة.. بمراسم عسكرية

(أنحاء) – متابعات : ــ
شيعت دولة الإمارات اليوم (السبت)، أبناءها شهداء الواجب الأربعة، الذين استشهدوا في هبوط اضطراري لمروحية في شبوة اليمنية، بعد تعرضها لخلل فني.
وعقب صلاة العصر اليوم شيعت جثامين 3 من الشهداء، حيث دفن الشهيد الملازم أول طيار جاسم الزعابي في إمارة رأس الخيمة، ودفن الشهيد محمد الحساني في مقابر إمارة الفجيرة، ودفن الشهيد النقيب أحمد البلوشي في مدينة العين، فيما ستشيع جنازة الشهيد سمير أبوبكر عقب صلاة المغرب، من مسجد الشيخ زايد بإمارة عجمان.
يذكر أن جثامين الشهداء الاربعة وصلت مطار البطين بأبوظبي، ظهر اليوم، على متن طائرة عسكرية، رافقها عدد من الضباط وضباط صف القوات المسلحة، حيث جرت المراسم العسكرية لاستقبال جثامين الشهداء على أرض المطار.