فيديو وصور | “التجارة” تضبط عمالاً يصنعون مياه مقطرة مغشوشة.. وتصادر 220 ألف عبوة

إثر بلاغ مواطن

"التجارة" تضبط 220 ألف عبوة مياه مقطرة للسيارات تم غشها وتعبئتها بمياه مع بودرة بالمدينة المنورة لإيهام المستهلك أنها أصلية pic.twitter.com/CHSJrIjRnF

— التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) August 12, 2017