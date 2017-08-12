13 أغسطس 2017 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو وصور | “التجارة” تضبط عمالاً يصنعون مياه مقطرة مغشوشة.. وتصادر 220 ألف عبوة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم (الجمعة)، عن ضبط عمالة وافدة استغلت موقعاً بالمدينة المنورة لتعبئة مياه عادية في عبوات خاصة بالمياه المقطرة؛ لإيهام المستهلكين أنها مياه مقطرة أصلية بعد خلطها ببودرة مجهولة المصدر وإغلاقها.

وأوضحت أن عدد العبوات التي ضبطها مراقبو الوزارة يقدر بمائتين وعشرين ألف عبوة، ما بين عبوات فارغة وجاهزة للتعبئة وعبوات معبأة وجاهزة للتوزيع.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية الضبط جاءت بعد بلاغ قدمه أحد المواطنين، ولافتة إلى أنها استدعت مالك الموقع لإكمال الإجراءات النظامية.

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