صور | الهلال يوقع عقودا احترافية مع عبدالرحمن اليامي وفهد الرشيدي

(أنحاء) – متابعات :-
وقع نائب رئيس نادي الهلال المهندس “عبدالرحمن النمر” مساء اليوم السبت عقودًا احترافية مع ثنائي فريق الهلال الأولمبي لكرة القدم “عبدالرحمن اليامي و فهد الرشيدي” لمدة ثلاثة مواسم بدءًا من الموسم الرياضي الحالي 2017/2018م، حيث تمت إجراءات توقيع العقد في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر نادي الهلال؛ وذلك بحضور مدير الفريق الأولمبي لكرة القدم سعد المنصور، ومدير الاحتراف تركي المسند، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.