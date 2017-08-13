شاهد.. كيف استعدت جزيرة “جوام” الأمريكية لتهديدات كوريا الشمالية النووية

(أنحاء) – وكالات :-
وزعت الجهات الأمنية في جزيرة “جوام” الأمريكية، عددًا من النصائح المكتوبة في ورقتين على المقيمين في الجزيرة، عن كيفية التصرف حال حدوث هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية.
وتضمنت التحذيرات عدم النظر إلى أي وميض أو كتلة نيرانية تجنبا للإصابة بالعمى، وحددت بعض الملاجئ للاحتماء بها، وكيفية تنظيف الملابس والأغراض والجسم من الإشعاعات النووية.
وفي حال النجاة من الهجوم، الابتعاد سريعا عن موجة الإشعاعات، التي تستغرق 30 ثانية للانتشار، التخلص من الملابس في كيس بلاستيكي ورميها بعيدا، الاستحمام جيدا وعدم حك الجلد.
يذكر أن جزيرة “جوام” تبعد حوالي 3520 كيلومترا عن كوريا الشمالية، وتوجد عليها قاعدة جوية وبحرية و7 آلاف جندي أمريكي، ومنظومة دفاع جوي متطورة، استولت عليها الولايات المتحدة من إسبانيا عام 1898م، عقب الحرب بينهما،
وتستضيف الجزيرة قاذفات نووية، ولها مقعد في مجلس النواب الأمريكي، ويعد مناخها استوائي، بدرجة حرارة متوسطة 28 درجة مئوية.