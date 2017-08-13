13 أغسطس 2017 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لحظة دهس سيارة لعدد من المتظاهرين في ولاية “فرجينيا” الأمريكية

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

اقتحمت سيارة، بسرعة عالية، مظاهرة لمجموعة تطلق على نفسها “القوميون البيض” فصدمت ودهست عددًا منهم، وذلك في ولاية فرجينيا الأمريكية.

وكان ريتشارد سبنسر، زعيم المجموعة، والذي أصبح شخصية وطنية خلال حملة دونالد ترامب الرئاسية، وتخرج في جامعة ‏فرجينيا عام 2001‏، هو من يقود المتظاهرين الذين كانوا يحملون الشعلة رمزا لهم، ويهتفون بقولهم “لن تتخلصوا منا”، و”روسيا صديقتنا”.

وأظهر مقطع فيديو السيارة، وهي تقتحم مظاهرة القوميين البيض بعنف، حيث تعرض الكثيرون منهم للدهس والصدم، فيما لم يكشف بعد عن وجود ضحايا أو مصابين من بين المتظاهرين.

يذكر أن القوميين البيض، هم من ذوي البشرة البيضاء، ويدعون إلى حب التراث، والثقافة المحلية، وكانت مظاهرتهم لمنع إزالة نصب تذكاري للكونفدرالية، التي يدعمونها ضمن أفكارهم القومية، وسبق أن حدثت اشتباكات بينهم وبين مؤيدي إزالة النصب التذكاري للكونفدرالية.

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