أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»فيديو | لحظة دهس سيارة لعدد من المتظاهرين في ولاية “فرجينيا” الأمريكية
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | ناصر القصبي يجهش بالبكاء أثناء حديثه ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أجهش الفنان ناصر القصبي بالبكاء أثناء حديثه عن الراحل عبدالحسين عبدالرضا، الذي توفي أول
-
-
شاهد.. كيف استعدت جزيرة “جوام” الأمريكية لتهد...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- وزعت الجهات الأمنية في جزيرة “جوام” الأمريكية، عددًا من النصائح المكتوبة في ورقتين على
-
فيديو وصور | “التجارة” تضبط عمالاً يصنعون ميا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم (الجمعة)، عن ضبط عمالة وافدة استغلت موقعاً بالمدينة المنورة