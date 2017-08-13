13 أغسطس 2017 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزارة الحج تكشف ملابسات وفاة سيدة عراقية سقطت من شرفة أحد فنادق المدينة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة الأستاذ / محمد البيجاوي، أن السيدة العراقية التي وقعت من الشرفة الخشبية المعدة للزينة (رواشين خشبية) بفندق مودة بالمدينة المنورة  ،  تدعى / آية مجيد محمد ، في العقد الخامس من العمر.

  وأضاف البيجاوي أنها كانت تقوم بنشر ملابسها مستخدمة في ذلك كرسياً للوصول إلى الرواشين العالية مما جعلها تنزلق وتقع على الزينة الخشبيه ومن ثم إلى  الأرض خارج الفندق مما أدى إلى وفاتها في الحال.

كما أكد أنه لا صحة لما أثير حول إنتحارها أو أن هناك شبهةً جنائية في سقوطها، داعياً  لها بالرحمة والمغفرة وأن يتقبلها الله قبولاً حسناً .

وأضاف أن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقي الدكتور خالد العطية قام بزيارة لمكتب وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة ، وأكد له أن وفاة الحاجة العراقية جاء  نتيجة لحادث عرضي أثناء قيامها بنشر ملابسها على شرفة خشبية عالية معدة للزينة .

  وقدم العطية جزيل شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على جهودها الواضحة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن ، وأن الحجاج العراقيين ينعمون بالراحة والسكينة لإداء نسكهم شأنهم في ذلك شأن بقية ضيوف الرحمن من كل أقطار الأرض.

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