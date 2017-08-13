13 أغسطس 2017 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان” تعلن عن الدفعة السابعة من حملة “سكني” بعد غدٍ الثلاثاء

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

يُنتظر أن تعلن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن الدفعة السابعة من حملة “سكني”، صباح بعد غدٍ الثلاثاء، لتخصيص وتسليم دفعة جديدة من المنتجات السكنية والتمويلية للمواطنين.

ويُتوقع أن يبلغ عدد المنتجات السكنية المخصصة في الدفعة أكثر من 25 الف منتج سكني، منها 7700 قرض تمويل مدعوم، وقطع أراضي، ووحدات سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة “وافي”.

يشار إلى أن وزارة الإسكان أعلنت الشهر الماضي عن الدفعة السادسة من برنامج “سكني”، بتخصيص 27658 منتجاً سكنياً للمستفيدين، وذلك ضمن خططها لتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي للمستفيدين خلال العام 2017.

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