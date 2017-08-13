13 أغسطس 2017 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصرع شخص و إصابة 472 جراء تسمم بغاز الكلور في إيران

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

لقي شخص واحد مصرعه وأصيب 472 آخرون جراء تسرب غاز الكلور السام من مستودع بالقرب من مدينة دزفول جنوب إيران، بحسب مصادر إعلامية.

وكانت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء أفادت في وقت سابق بتسمم أكثر من 360 شخصا من أهالي المدينة.

هذا، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في جميع المستشفيات بمدينة دزفول بغية تقديم الخدمات العلاجية اللازمة للمصابين، فيما تمت معالجة الكثير من الحالات الخفيفة.

من جهته أوضح حبيب آصفي نائب رئيس محافظة خوزستان أن تسمم أهالي أحد أحياء دزفول جاء نتيجة تسرب غاز الكلور من أحد المستودعات القديمة التابعة لشركة المياه والصرف الصحي.

وأضاف آصفي أن التسرب وقع من عبوة مهترئة كانت تحتوي على نحو 500 كيلوغرام من غاز الكلور، مؤكدا أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

يشار إلى أن مدينة دزفول تقع في شمال محافظة خوزستان بجنوب إيران.

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