13 أغسطس 2017 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»وزارة المالية تؤكد: سيتم صرف البدلات بأثر رجعي ودون تأخير
﻿

وزارة المالية تؤكد: سيتم صرف البدلات بأثر رجعي ودون تأخير

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت وزارة المالية أنها ستصرف بدلات العاملين بالجهات الحكومية بأثر رجعي، ودون تأخير في عملية الصرف.

وأوضحت في بيان لها اليوم الأحد، أنها ستعمل على صرف كل ما يرد لها من الجهات الحكومية حسب الإجراءات النظامية المتبعة، ولن يكون هناك تأخير في الصرف.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد أصدر مؤخرا أمراً ملكياً بتعويض موظفي الدولة عن المبالغ الخاصة بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي من تاريخ إيقافها في شهر ذي الحجة 1437هـ.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق