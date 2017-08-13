فيديو | شجاعة امرأة تنقذ محطة وقود بالصين من كارثة

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو وصور | السهلاوي وياسر القحطاني يزوران ا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- زار اللاعبان ياسر القحطاني مهاجم فريق الهلال، ومحمد السهلاوي مهاجم النصر، اليوم الأحد، الجنود
-
فيديو | ناصر القصبي يجهش بالبكاء أثناء حديثه ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أجهش الفنان ناصر القصبي بالبكاء أثناء حديثه عن الراحل عبدالحسين عبدالرضا، الذي توفي أول
-
-
فيديو | لحظة دهس سيارة لعدد من المتظاهرين في ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- اقتحمت سيارة، بسرعة عالية، مظاهرة لمجموعة تطلق على نفسها “القوميون البيض” فصدمت ودهست عددًا