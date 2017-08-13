13 أغسطس 2017 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محافظ القطيف: بدء تأمين عودة أهالي العوامية إلى منازلهم

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشف محافظ القطيف المكلف فلاح الخالدي، عن بدء تأمين عودة أهالي بلدة العوامية إلى منازلهم التي تم إخلاؤها بعد عمليات تطهير المنطقة من العناصر الإرهابية.

وأوضح المحافظ أن عمليات الإزالة مستمرة بالحي، تمهيداً لبدء المرحلة الأولى من تطوير المشروع، لافتاً إلى أن المساكن التي تم تأمينها كسكن مؤقت خارج المحافظة لنحو 300 أسرة متضررة من سكان الأحياء المجاورة لحي المسورة، ستظل متاحة للراغبين في البقاء بها، لحين الانتهاء من كامل أعمال التطهير والتطوير، حسب “الحياة”.

يذكر أن الجهات الأمنية أعلنت قبل أيام تطهير حي “المسورة” في بلدة العوامية من العناصر الإرهابية المتحصنة به.

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