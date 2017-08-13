أنت تتصفح:الرئيسية»التكنولوجيا»STC تعزز أبراج وقف الملك عبد العزيز بمكة المكرمة بحلول النطاق العريض
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
أسرع معالج لحواسيب سطح المكتب في العالم...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- بدأت شركة أي إم دي AMD بشحن أسرع وحدة معالجة_مركزية لحواسيب سطح المكتب في
-
الجاسر يدشن مكتب الخطوط السعودية في اسطنبول ب...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن – دشن مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم
-
شاهد .. أول خاتم صوتي ذكي في العالم لإجراء ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ تأمل شركة “Origami Labs” الناشئة التي تتخذ من هونج كونج مقرًا لها، في
-
البنك الأهلي يُدرّب حِرَفيّات “أهالينا” على م...بتاريخ
(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :- احتفى البنك الأهلي مؤخّراً بتخريج دفعة جديدة من حِرَفيّات “أهالينا” بعدد من المدن