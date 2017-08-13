13 أغسطس 2017 مـ / موافق 21 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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STC تعزز أبراج وقف الملك عبد العزيز بمكة المكرمة بحلول النطاق العريض

بتاريخ التكنولوجيا ،الشركات

(أنحاء) – الرياض : ــ

عززت شركة الاتصالات السعودية STC خدمات حلول النطاق العريض الداخلية في أبراج وقف الملك عبد العزيز في مكة المكرمة، وذلك بتغطية كامل مباني أبراج الساعة وبرج هاجر وبرج الصفا من خلال تطوير خدمات الجيل الثالث المطور (HSPA+) وإطلاق خدمات الجيل الرابع (LTE) ذات السرعات العالية، وفقا لأعلى المعايير والمواصفات، علماً بأن الاتصالات السعودية هي أول مشغل يضمن التغطية الداخلية الكاملة وبأعلى جودة للشبكة داخل هذه الأبراج بجميع ما فيها من مكاتب والفنادق بكامل غرفها وأجنحتها.

ويأتي ذلك تلبية للطلب المتزايد من قبل عملاء الشركة على خدمات الاتصال والبيانات المتطورة وحرصا من الشركة على أن تخدم عملائها بأحدث وأفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية المتقدمة في الاتصالات.

وقد عملت STC مؤخراً على تعزيز خدمات حلول النطاق العريض الداخلية في عشرات المواقع الكبرى، ومنها مجمعات سكنية وطبية وتعليمية ومطارات وشركات ومؤسسات كبرى، وتكتسب خدمات الشركة موثوقية عالية لدى هذا الجهات من خلال تجربة عملية لجودة شبكات الشركة.

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