“الهلال الأحمر السعودي” يعلن عن وظائف شاغرة في الجوف

(أنحاء) – الجوف : ــ
أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة وهي :
– مراسل بعدد (3) وظائف.
– سائق نقل ثقيل بعدد (4) وظائف.
والتي ترغب في شغلها بمواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط التالية:
1- مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة.
2- لا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين سنة عند التقدم للوظيفة.
3- توفر رخصة سائق نقل ثقيل للمتقدمين على وظيفة سائق.
ودعت الهيئة الراغبين في العمل ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة مراجعة فرعها بمدينة سكاكا على طريق الصوامع.علمًا بأن استقبال طلبات التقديم للوظائف المطروحة يبدأ اعتبارًا من يوم (الأحد)21-11-1438 هـ وحتى نهاية دوام يوم (الأربعاء) 22-12-1438هـ .