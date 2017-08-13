تزامناً مع اليوم العالمي للشباب.. مركز الملك سلمان يبسّط للشباب “رؤية 2030” بجداريات “الجرافيتي”

(أنحاء) – الرياض : ــ
يشارك مركز الملك سلمان للشباب، في فعاليات اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس (آب)، وذلك عبر دعوة مجموعة من الرسامين من جميع مناطق المملكة، لإظهار إبداعاتهم في تبسيط “رؤية المملكة 2030” للشباب من خلال رسم “الجرافيتي”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز الملك سلمان للشباب محمد العسيري، أن هذه الفعالية تأتي استمراراً لدور المركز الريادي في دعم الشباب وتمكينهم، وتعميق إيمان الشباب بمشاريع بلادهم وحثهم على البحث عن الفرص الكبيرة في “رؤية 2030”.
ولفت إلى أن الفعالية تتضمن إعداد لوحة جدارية كبيرة يشارك فيها مجموعة من الرسامين السعوديين المحترفين الذين سيلتقون في مجمع بنوراما مول بوابة رقم 1 بمدينة الرياض، وفي مدينة الأحساء، ومدينة جدة، لرسم رموز ودلالات على جداريات باستخدام فن “الجرافيتي”، تبسط “رؤية 2030” لجيل الشباب، وتضمن أفضل مشاركة لهم في محاورها المتنوعة.
ومن المنتظر أن تسهم الفعالية في زيادة انتشار “هاشتاق” تبسيط الرؤية عبر وسائل التواصل الاجتماعية، ومشاركة الرسامين في الموضوع ذاته، وتفعيل “هاشتاق” اليوم العالمي للشباب.