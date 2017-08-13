13 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طرق مذهلة للتخلّص من بقع الزيت على الملابس

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – وكالات :-

وقوع الزيت على الملابس يشكل أمرًا مزعجا لكثيرين، وفيما يلي بعض الطرق للتخلّص من الزيت:

بودرة التلك: تعمل على امتصاص بقعة الزيت بسرعة فائقة.

الخل: تعمل الأحماض فيه على تنظيف بقعة الزيت.

بيكربونات الصودا: رشوا بيكربونات الصودا على بقعة الزيت لتمتصها سريعاً.

الكولونيا: خصوصاً تلك التي فيها كحول.

تعمل على تنظيف بقعة الزيت بسرعة فائقة.

الطحين: يعمل هو الآخر على امتصاص بقعة الزيت عن الملابس المتسخة.

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