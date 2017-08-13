13 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة القصيم تطيح بـ “سعودي” سرق 15 مسجداً في بريدة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

تمكنت شرطة منطقة القصيم، اليوم الأحد، من الكشف عن هوية مواطن في العقد الثالث من العمر والقبض عليه، بعدما أقدم على سرقة عدد من المساجد بمدينة بريدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة أن الجهات الأمنية تلقت بلاغات تتضمن تعرض عددٍ من المساجد بمدنية بريدة للسرقة، مشيرا إلى أن إدارة البحث والتحري تمكنت من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، والذي اتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر وضبط مركبته التي استخدمها لهذا الغرض.

وأبان أن الجاني اعترف بارتكابه 15 حادثة مماثلة في مواقع مختلفة، وقام خلالها بالاستيلاء على مجموعة من الأجهزة الصوتية لتلك المساجد، مشيرا إلى أنه تم توقيفه تمهيداً لإحالته للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معه بحسب الاختصاص.

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