13 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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روسيا: أزمة كوريا الشمالية تقترب كثيرا من استخدام القوة

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأحد من أن مخاطر استخدام القوة لحل الأزمة التي تحيط بكوريا الشمالية مرتفعة للغاية.

وفي مقابلة مع قناة “روسيا 1” التليفزيونية، قالت زاخاروفا “إلى أي مدى وصل إليه الوضع.. إنه يقترب للغاية من احتمال مرجح بوقوع صراع مسلح”، وحذرت من وقوع كارثة حقيقية حال حدوث ذلك.

وقالت في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “تاس” الروسية إنه “إذا ما تم سيناريو القوة حقيقة وإذا ما تطور الوضع حقا بالشكل التي تهدد به إدارة واشنطن، فستكون هناك كارثة حقيقية”، ووفقا للمسؤولة الروسية، يبدو أن الولايات المتحدة لا تدرك عواقب صراع مسلح يمكن حدوثه”إذ سيؤثر على كل الدول في المنطقة وليس عليهم فقط”.

وأشارت إلى أن “ممثلي الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس يطمئنون المواطنين بألا يقلقوا حيال ذلك لأنها (الحرب) لن تقتل الناس في الولايات المتحدة وستقتل الناس في دول أخرى ما يعني ضمنا أن الأمر لا يقتصر على كوريا الشمالية فقط، وأعتقد أنهم يقصدون كوريا الجنوبية أيضا”.

وكانت واشنطن وبيونج يانج تبادلتا تصريحات حادة خلال الأسبوع الماضي.

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