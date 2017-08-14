13 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الحربي” إصابة والأوكراني يبحث عن البديل

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – عادل رشيد :-

تعرّض لاعب الفريق الأهلاوي الظهير الأيسر منصور الحربي لإصابة في أربطة الكاحل وهي عبارة عن تمزّق .

 وجاء ذلك بعد خوض الفريق مباراته الأولى في دوري جميل أمام الإتفاق وخسرها بنتيجة ٢-١ .

ويستغرق العلاج ثلاث أسابيع ممّا يؤكد غيابه عن الجولة الثانية أمام الفتح وذهاب دوري أبطال آسيا امام بيروزي الإيراني ، في الوقت الذي ينتظر أن يرفع الأهلي القائمة الآسوية والتي تنتهي في يوم الثلاثاء ١٥ أغسطس الجاري .

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