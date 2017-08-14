13 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“كفاءة” يوصي بضبط حرارة الثلاجة على (2 إلى 4) درجات مئوية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” المستهلكين بضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، و(-18 إلى -20) درجة مئوية للمجمدات؛ لأنه يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

كما أوصى المركز بالعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية، ومنها: شراء الأجهزة التي تضم نجوم أكثر في “بطاقة كفاءة الطاقة”؛ لأنه كلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية، ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10-15 سم لزيادة المجال لتهوية لأنابيب التبريد والضاغط، ما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء.

وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم، والحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات، وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة، وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن)، وعدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية، عند السفر لمدة طويلة ينصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها لتقليل استهلاك الطاقة.

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