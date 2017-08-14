14 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»جدة .. سعودي يقتل أسرته ويسلم نفسه للأمن
﻿

جدة .. سعودي يقتل أسرته ويسلم نفسه للأمن

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

فجع أهالي حي المنتزهات في جدة بجريمة قتل مروعة نفذها مواطن أربعيني بحق أسرته صباح أمس (الأحد) بعد أن أقدم على تسديد طعنات قاتلة نحو زوجته الحامل وابنه البالغ من العمر 6 سنوات، وابنته 4 سنوات لأسباب لاتزال مجهولة.

وكان القاتل عقب تنفيذ جريمته داخل منزل الأسرة توجه طوعا نحو مركز شرطة المنتزهات ليقدم بلاغا رسميا بجريمته، موكدا الأفعال التي نفذها ضد أسرته وهو ما استدعى التحفظ عليه للتثبت من أقواله ليتم إيفاد فريق أمني للمنزل، إذ وجد الفريق الضحايا وقد لفظوا أنفاسهم.

وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن مركز المنتزهات بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغًا بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٣٨، مفاده قيام مواطن أربعيني بقتل زوجته واثنَيْن من أبنائه، وذلك بطعنهم طعنات عدة داخل منزله.

وقد تم انتقال رجال الضبط الجنائي برفقة الأعوان وعضو النيابة؛ وتم العثور على جثث المجني عليهم وقد فارقوا الحياة، وتم حفظ جثامينهم بثلاجة المستشفى لاستكمال الاستدلالات الأولية تمهيداً لإحالة أوراق القضية للنيابة العامة اختصاصاً.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق