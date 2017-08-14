14 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة المدينة المنورة توضح ملابسات وفاة عراقية سقطت من فندق

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني أن شرطة المنطقة المركزية باشرت عند الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الماضي، حادثة سقوط امرأة من الدور الـ13 بأحد الفنادق القريبة من المسجد النبوي الشريف، ما أدى إلى وفاتها.

وكشف القحطاني أن المتوفاة من الجنسية عراقية، ويبلغ عمرها 60 عاماً، سقطت من الغرفة بعد أن كانت تحاول تجفيف ملابس بنشرها في “روشن” خشبي ديكوري لواجهة الفندق مثبت خلف الشباك الذي يفصله عن الغرفة التي يقيمون فيها في الدور الـ13 بارتفاع يتجاوز المتر عن مستوى أرضيتها، ما أدى إلى كسر قاعدة الروشن، وسقوطها.

وقال القحطاني إنه “جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالة ملف الحادث لفرع النيابة العامة بالمدينة المنورة”.

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