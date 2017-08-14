14 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الإبعاد والمنع من دخول المملكة 10 سنوات عقوبة المقيم المتوجه للحج بلا تصريح

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

جددت المديرية العامة للأمن العام تنبيهها لكافة الحجاج المقيمين بالحصول على تصريح لأداء الحج، محذرة أن العقوبة ستكون الإبعاد خارج المملكة، والمنع من دخولها لمدة 10 سنوات.

وقالت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “أخي المقيم.. الإبعاد خارج المملكة عقوبة المقيم المتوجه للحج من دون تصريح مع منعه من دخول المملكة لمدة عشر سنوات”.

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