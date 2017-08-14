14 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الربيعي يعتذر للشعب الكويتي .. والقصبي لوزير الإعلام: “طهرونا من روائحهم النتنة”

بتاريخ ثقافة وفنون ،شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات : ــ

قال الفنان ناصر القصبي إن اعتذار علي الربيعي للشعب الكويتي، اعتذار مبطن وملغم ولا يكفي.

جاء ذلك في تغريدة للقصبي على حسابه في تويتر، دعا فيها وزير الثقافة والإعلام إلى سن قانون يلجم هذا، “في إشارة للربيعي” وأمثاله، ويطهرنا من روائحهم النتنة.

وكان الربيعي اعتذر عبر حسابه في تويتر للشعب الكويتي عن ما لحقهم جراء التغريدة، التي أفتى خلالها بعدم جواز الترحم على الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا، وأكد التزامه بنظام المطبوعات والنشر.

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