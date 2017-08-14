14 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | بعد تدخله لإنهاء معاناتها.. الطفلة حلا العنزي توجه رسالة لولي العهد وتهديه باقة ورد
﻿

فيديو | بعد تدخله لإنهاء معاناتها.. الطفلة حلا العنزي توجه رسالة لولي العهد وتهديه باقة ورد

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

عبّرت الطفلة حلا العنزي عن فرحتها، بعد أن استيقظت من نومها صباحاً على بُشرى توجيه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، بإنهاء سفر والدتها لها على حسابه الخاص.

وظهرت الطفلة في مقطع فيديو موثق وهي تجلس على مقعد في مستشفى بمدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة، وتحمل في يديها باقة من الورد لتهديها للأمير محمد بن سلمان، قائلة: “شكراً الأمير محمد بن سلمان، لقد فرحتني، وأحب أن أُهديك هذه الباقة، وأتمنى أن أقابلك”.

يشار إلى أن الطفلة “حلا” كانت قد ناشدت الأمير محمد بن سلمان مساعدتها في أن تسافر والدتها التي تعد من فئة “بدون” ولا تحمل هوية أو وثيقة سفر، وهو الأمر الذي لاقى قبول سموه ووجه بتنفيذ طلب الطفلة على الفور وعلى حسابه الخاص.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق