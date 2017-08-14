14 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | فنانة عراقية تبكي بحرقة على الراحل عبدالحسين عبدالرضا

بتاريخ ثقافة وفنون ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

ظهرت الفنانة العراقية ميس كمر في أحد البرامج التلفزيونية وهي تبكي بحرقة على الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا بعد إعلان وفاته في لندن.

وقالت ميس كمر، وهي فنانة عراقية مشهورة، إن مشاعر حزنها لا يمكن أن توصف بعد وفاة الفنان عبدالحسين.

وشكلت وفاة الفنان عبدالحسين صدمة لمحبيه ومتابعي فنه، حيث تفاعل الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي عموماً، معبرين عن حزنهم وتضامنهم مع ذوي الفنان.

ويذكر أن الفنان الراحل عبدالحسين عبد الرضا من مواليد عام 1939، وهو ممثل كوميدي كويتي، ويعتبر من أشهر وأبرز الفنانين الخليجيين والعرب.

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