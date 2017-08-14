14 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد تشجيع “صاحب كهربا” للباطن.. اللاعب ينتقد استغلال براءة ذوي الاحتياجات الخاصة لأغراض خفية

بتاريخ رياضة ،شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات : ــ

انتقد محترف نادي اتحاد جدة، الدولي المصري محمود كهربا، ما اعتبره استغلالًا لبراءة وطيبة قلوب ذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرًا أن ذلك يتم لأغراض خفية.

وكتب كهربا على حسابه في “تويتر”: “المميزون ذوو الاحتياجات الخاصة، أعزاء على قلوبنا جدا وأصحاب أرواح نقية، وأستغرب استغلال قلوبهم الطيبة من قبل بعض الأشخاص، لأغراض خفية”.

وأضاف كهربا أن “من يريد أن يهدي شخصًا شيئًا، ليس مطلوبًا منه أن يفعل ذلك بين الفلاشات، بل يكون ذلك بينه وبين ربه”، مؤكدًا أن “هناك غرضًا معينًا لاستخدام مشاعر الطفل”، مطالبًا الجميع بـ”عدم تصديق كل ما نسمعه”.

يُذكر أن المشجع “تركي”، المعروف بـ “صاحب كهربا”، وهو من ذوي الاحتياجات ‏الخاصة، ارتدى قميص الباطن في مباراة اتحاد جدة والباطن الأخيرة، كاشفًا عن أن كهربا أخلف وعده بإهدائه هاتفا ‏محمولا، ولم يعطِه غير الحلوى، فيما أهداه فريق الباطن القميص والجوال، ومكافأة فوز، وتذكرة طيران لحضور مباراة الفريق مع الأهلي.

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