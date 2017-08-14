14 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اليمن: الحوثيون يصادرون جوازات سفر أكثر من ألفي حاج لمنعهم من أداء الفريضة

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة اليمني مختار الرباش، أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح احتجزت جوازات أكثر من ألفي حاج، إلى جانب عرقلتها مغادرة المئات إلى المملكة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وبيّن الرباش أن نقاط تفتيش تابعة للميليشيات الانقلابية صادرت جوازات الحجاج؛ لمنعهم من أداء فريضة الحج، لافتاً إلى أن تلك الممارسات أربكت جدول عملية التفويج الذي تم الاتفاق عليه مع المملكة، ليكون عبر منفذ الوديعة البري، حتى يتم التفويج بيسر وسهولة.

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