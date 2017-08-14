14 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العدل” و “الإسكان” تستعدان لإطلاق نموذج عقد الإيجار الموحد خلال الأشهر المقبلة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد مصدر مطلع أن وزارتي العدل والإسكان ستطلقان خلال الأشهر المقبلة عقد الإيجار الموحد؛ ليعمل به كسند تنفيذي عقب الانتهاء منه، وأنهما يعملان على وضع اللمسات النهائية فيه.

وبيّن المصدر، بحسب صحيفة “الحياة”، أن عقد الإيجار الموحد يأتي في سياق الجهود الرامية لرفع كفاءة إنفاذ العقود وتحسين بيئة أداء الأعمال الاستثمارية، لافتاً إلى أن نموذج العقد الجديد سيقلل من رفع الدعاوى إلى المحاكم بنسبة تزيد على 30 %.

وأوضح أن العقد سيسهم في حفظ حقوق المستفيدين من أصحاب العقارات، وسيعزز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.

وأشار المصدر إلى أن توثيق العقود سيتم عبر شبكة “إيجار”، كما يمكن تحديث صياغة العقد النموذجي بما يحقق له ميزة التنفيذ القضائي.

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