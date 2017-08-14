14 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة توأم قبل وصولهما إلى مستشفى الأطفال بمكة.. والجهات الأمنية تحقق

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشفت مصادر بمستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة أن مواطنا في العقد السادس من العمر قدم إلى المستشفى عند الخامسة من فجر أمس، يحمل حفيدتيه وهما طفلتان “توأم” في حالة فقدان تام للوعي، وبعد الكشف عليهما في المستشفى اتضح أن الفتاتين فارقتا الحياة منذ 3 ساعات، وبهما آثار خنق في الرقبة.

وأوضح المصدر أن الطفلتين تبلغان من العمر «6 أشهر»، وبعد الكشف عليهما من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، تم إيداعهما ثلاجة الموتى، وعلى الفور تمت إحالة ملف الحادثة إلى الجهات الأمنية، ممثلة في شرطة الشرائع، لاستكمال إجراءات التحقيق.

إلى ذلك، أكد مصدر أمني لـ«الوطن»، أن البلاغ ورد من مستشفى الأطفال والولادة، وباشرت الدوريات الأمنية وضابط قسم شرطة الشرائع مجريات التحقيق في الحادث الذي وقع في حي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.

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