14 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لصوص يربطون عمال حظيرة ويسرقون عشرات الأغنام.. وصاحب الحظيرة يروي التفاصيل

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

تعرض مواطن يملك حظيرة أغنام، للنهب من قبل 10 أشخاص مجهولين، سرقوا حظيرته بالكامل كانت تضم 85 رأساً من الغنم.

وأوضح المواطن من خلال مقطع فيديو، أن ثمة 10 أشخاص اقتحموا حظيرة أغنامه وكتفوا العمال، وحملوا 85 رأساً من الغنم في شاحنة ولاذوا بالفرار.

ولفت إلى أن هذا الوقت من العام هو وقت الحصاد الذي ينتظره، مبدياً حسرته على حظيرته التي أصبحت فارغة إلا من العلف.

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