14 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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نجل “عبدالرضا” يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاة والده وماذا قال له الفريق الطبي

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – متابعات : ــ

سرد بشار نجل الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، الدقائق واللحظات الأخيرة التي عاشها مع والده قبل وفاته، يوم الجمعة الماضي في لندن.

وأوضح بشار، وفقًا لـ “العربية.نت”، أنه كان مع والده في اللحظات الأخيرة من حياته حتى مات بين يديه، مضيفًا أن والده كان مخدَّراً، وأن الأطباء أبلغوه أنه تبقى له عدة ساعات فقط، ‏وظل جالساً بجوار والده الفنان الراحل.

وأشار بتأثر شديد إلى أن ممرضة من أفراد الطاقم الطبي، حضرت إليه وأخبرته أن وفاة والده بقي ‏عليها ‏دقائق فقط، فاحتضن والده ووضع رأس والده على صدره ‏وظل يقرأ سورة “يس”، إلى أن أبلغه الأطباء أن والده توفي.

وأكد بشار أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، خصّص طائرة أميرية لنقل جثمان والده إلى الكويت، نافيًا صحة ما تم تداوله عن إقامة جنازة رسمية؛ حيث ستكون هناك جنازة شعبية لأن والده ابن الشعب، وأن الكويت كلها ستخرج في الجنازة.

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