14 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “العيسى”: “التعليم” في المملكة بحاجة للاهتمام بالمناهج وما يقدم للطلبة داخل الفصل

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

شدد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، على أن التعليم في المملكة بحاجة إلى الاهتمام والاعتناء بالمناهج الدراسية وما يقدم للطالب داخل الفصل الدراسي، وما يمكن أن يسهم به المعلم من خلال مصادر التعليم المختلفة.

وأكد العيسى أن الوزارة تسعى لتطوير مناهج التعليم؛ بغرض رفع قدرات الطلبة العقلية والذهنية، وإكسابهم المهارات اللازمة للنجاح في الحياة، وحل المشكلات التي تواجههم، وأن يتقدموا علمياً ومعرفياً.

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