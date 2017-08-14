فيديو | “العيسى”: “التعليم” في المملكة بحاجة للاهتمام بالمناهج وما يقدم للطلبة داخل الفصل

(أنحاء) – متابعات : ــ
شدد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، على أن التعليم في المملكة بحاجة إلى الاهتمام والاعتناء بالمناهج الدراسية وما يقدم للطالب داخل الفصل الدراسي، وما يمكن أن يسهم به المعلم من خلال مصادر التعليم المختلفة.
وأكد العيسى أن الوزارة تسعى لتطوير مناهج التعليم؛ بغرض رفع قدرات الطلبة العقلية والذهنية، وإكسابهم المهارات اللازمة للنجاح في الحياة، وحل المشكلات التي تواجههم، وأن يتقدموا علمياً ومعرفياً.
#تغطية |#وزير_التعليم :
نسعى لتطوير مناهج #التعليم في #المملكة لرفع قدرات #الطلاب العقلية والذهنية ليكونوا قادرين على #التعلم مدى الحياة pic.twitter.com/61pAGcC9Ey
— قناة عين (@iEN_tv) August 13, 2017